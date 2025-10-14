Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"

“Sono qui per aiutare la Juventus a crescere ancora, a migliorarsi soprattutto a livello internazionale e sono contenta della mia scelta”. La centrocampista della Juventus Lia Walti arrivata in estate dall’Arsenal campione d’Europa ha parlato così a Disney +, la piattaforma che da quest’anno trasmette tutte le gare di Women’s Champions League, della sua scelta di vestire la maglia bianconera: “Le ambizioni sono elevate ma ci vuole tempo per costruire una squadra da top in Europa. Ma credo che la mia esperienza potrà essere utile, ma anche a me servirà del tempo per adeguarmi a tutte le novità che sto affrontando”.

La svizzera parla poi della vittoria sul Benfica e sulla prossima gara contro il Bayern Monaco: “È bello cominciare con una vittoria, dà la carica per quel tipo di percorso che vogliamo fare. Per ora almeno in Champions cerchiamo di dare fastidio alle grandi in una competizione che ha cambiato anche format. - prosegue Walti – L’importante è giocare e crescere insieme, abbiamo tante giovani di talento in rosa e anche per questo le ambizioni sono alte”.

Infine spazio agli obiettivi: “Vogliamo vincere trofei e un campionato italiano che a sua volta sta crescendo. Lo abbiamo visto anche agli Europei nel mio Paese, dove le azzurre anno davvero impressionato".