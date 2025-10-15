Mancini in gol con l'Italia: "Negli allenamenti siamo contenti, poi tutto si riflette in campo"

Il 3-0 con cui l'Italia risolve la pratica Israele - nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 - vale aritmeticamente un posto ai playoff. Protagonista assoluto della serata di Udine è Mateo Retegui, autore di un gol per tempo, prima del sigillo finale di Gianluca Mancini. Ed è proprio il difensore della Roma uno dei volti a presentarsi davanti alle telecamere nel post partita;

"Quando arriviamo a Coverciano siamo felici di esserci, sembrano frasi fatte ma è così - sottolinea Mancini a Sky Sport -. Negli allenamenti siamo contenti e poi si riflette tutto in campo. Sì, nella partita di stasera ci sono stati degli errori errori, ma abbiamo recuperato da squadra, aiutandoci tra compagni. Questa è una cosa positiva per tutto il gruppo e per creare qualcosa di importante".