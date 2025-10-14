Bari, giovedì la partenza per Reggio Emilia. Nikolaou torna a lavorare col gruppo

Il Bari continua a prepararsi in vista della delicata trasferta di Reggio Emilia in programma sabato prossimo allo stadio Città del Tricolore. La squadra pugliese, come si legge in una nota, partirà alla volta della città emiliana già giovedì pomeriggio e svolgerà dunque la rifinitura lontano da Bari. Questo il comunicato con il report dell'allenamento pubblicato dal sito dei pugliesi:

"Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, il gruppo biancorosso ha proseguito quest'oggi nella marcia di avvicinamento alla sfida contro la Reggiana guidata da mister Dionigi in programma sul terreno del 'Mapei Stadium - Città del Tricolore' a partire dalle ore 15:00 di sabato 18 ottobre, 8a giornata Serie BKT.

Nella prima seduta di giornata due gruppi si sono alternati tra palestra (circuiti di potenziamento, core stability e prevenzione) e campo (lavoro atletico di trasformazione seguito da esercitazioni tattiche per reparto). Nella seduta pomeridiana, dopo un prologo in sala video, il lavoro in campo ha riguardato un riscaldamento a secco, quindi circuiti di tecnica, esercitazioni tattiche su porzione di campo e serie di sfide a ranghi misti. Lavoro modulato in intensità per alcuni elementi della rosa tra cui Dimitrios Nikolaou che ha ripreso a lavorare con il gruppo; assenti i nazionali Dorval e Mavraj.

Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutino; giovedì la squadra si allenerà al mattino quindi, nel primo pomeriggio, partirà alla volta dell'Emilia Romagna".