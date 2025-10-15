L'ex André Silva: "Al Milan la grandezza. Donnarumma a 18 anni gestiva già tanta pressione"

Il passato a tinte rossonere tra 2017-18 e 2018-19 non ha lasciato un ricordo indelebile nelle menti dei tifosi milanisti, dopo 10 gol e 2 assist in 40 presenze. Eppure André Silva, poi girato in prestito all'Eintracht prima della cessione a titolo definitivo nel club di Francoforte, non dimentica i trascorsi all'ombra della Madonnina.

Adesso l'attaccante portoghese ha 29 anni e gioca nell’Elche, ma in un'intervista rilasciata a Maisfutebol ha raccontato cosa abbia voluto dire trasferirsi nel Milan otto anni fa. In Italia: "Ricordo la grandezza, era un mondo sconosciuto. Provavo soprattutto speranza. È stata una fase importante per maturare. Ho imparato a tenere i piedi per terra e a cercare il meglio di me stesso".

Nella sua permanenza a Milano l'ex Porto ha potuto lavorare al fianco dell'attuale CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, quando stava muovendo i primi passi da tecnico: "Gli allenamenti erano intensi, lavoravamo molto sul possesso palla in spazi ristretti, con grande grinta e duelli. Era l'immagine di lui come giocatore e la prospettiva di qualcuno all'inizio della carriera come allenatore".

Mentre ricordando lo spogliatoio di quegli anni, un compagno di squadra su tutti lo impressionò: Gianluigi Donnarumma, allora appena 18enne anche se l'esordio in rossonero arrivò a 16 anni. "È stato uno dei migliori - racconta il centravanti portoghese -, all'epoca gestiva già molta pressione e si è sempre dimostrato all'altezza. La carriera che ha fatto non è una sorpresa", la chiosa di Andre Silva.