Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"

Dopo la batosta in casa del Real Madrid nella prima giornata per la Roma di Luca Rossettini ci sarà un’altra sfida sulla carta ardua come quella contro il Barcellona che si giocherà domani nella Capitale. Alla vigilia della sfida il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione della squadra e sulla reazione dopo il ko in Spagna: “Se fosse impossibile non ci presenteremmo, il bello del calcio è che i pronostici possono essere ribaltati e che nei novanta minuti può succedere di tutto. Giocheremo contro la squadra più forte del mondo e ho detto alle ragazze che deve essere uno stimolo per tirare fuori risorse ed energie che magari pensano di non avere. - prosegue Rossettini come riporta Vocegiallorossa.it - Non mi piace mai dire che non abbiamo nulla da perdere perché in realtà davanti ai nostri tifosi abbiamo qualcosa da perdere e quindi vogliamo fare una partita giusta, onesta e con rispetto nei confronti di chi abbiamo davanti”.

“Cerchiamo di affrontare la partita con quelle che sono le nostre attuali caratteristiche, Madrid ci deve essere da lezione sia per l’atteggiamento sia per correggere quelle situazioni che le squadre di altissimo livello ti creano portandoti a fare delle scelte, lasciare spazio e commettere errori. - prosegue ancora Rossettini - La reazione contro il Milan è stata importantissima ed era quello che avevo chiesto alla squadra, avevamo bisogno di una reazione soprattutto a livello di carattere, motivazione e coraggio. La partita non è stata semplice perché il Milan è una squadra forte, con grandi qualità. Quella vittoria è stata importantissima e ci permette di arrivare alla gara di domani con un piccolo grado di consapevolezza in più e spero che le ragazze abbiano lo stesso approccio con cui hanno finito la partita, quel coraggio, quell'orgoglio di cui abbiamo estremamente bisogno".

Infine Rossettini si sofferma sulla lunga chiacchierata con Pilgrim dopo l’allenamento odierno: “Parlo tanto con le ragazze per correggere se ci sono degli errori, per sapere come stanno, per sapere cosa pensano. Sono loro le protagoniste, sono loro che vanno in campo, sono loro che danno le gioie ai tifosi, quindi il colloquio con Alayah è uno dei colloqui normali che faccio con le mie ragazze. Poi, sull’assetto di domani e sulle scelte di domani, finiremo di lavorarci oggi, e domani le vedrete quando usciranno le formazioni".