Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultima giornata del campionato, ha squalificato per due giornate il calciatore della Pergolettese Sean Parker “per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere”.

Fermati invece per una giornata Leonardo Zarpellon (Virtus Verona), Claudio Morra (Vicenza), Vinicius Negro Di Stefano (Crotone), Gabriele Bernardotto (Guidonia Montecelio), Samuel Di Carmine (Livorno), Santiago Visentin (Audace Cerignola), Sergio Maselli (Picerno), Matteo Rossini (Carpi) e Manuel Di Paola (Vis Pesaro)

Per quanto riguarda gli allenatori invece squalifica per un turno per Ottavio Palladini della Sambenedettese: “per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica e si avvicinava con fare minaccioso a quella avversaria pronunciando nei confronti dell’Arbitro parole irrispettose per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, supplemento r. Arbitrale)”.