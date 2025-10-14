Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"

“Sentire la canzone e giocare alle nove di sere è qualcosa di speciale per me. Sono tanti anni che gioco in Champions, ho avuto delle esperienze bellissime”. L’attaccante della Roma Emilie Haavi ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Barcellona di domani in Women’s Champions League: “Anche affrontare le squadre più forti del mondo è uno stimolo, forse tiro fuori qualcosa in più, penso anche che noi, con un po’ più di esperienza, dobbiamo riuscire a farlo. Non vedo l’ora di giocare queste partite. - prosegue la norvegese come riporta Vocegiallorossa.it – In testa abbiamo solo il Barcellona e penso che sia lo stesso per le mie compagne. In Italia vogliamo vincere, ma sappiamo che forse quello in Europa è un percorso più difficile anche se vogliamo fare bene. È una grande opportunità affrontare queste squadre, serve per crescere. Partite così non le abbiamo in campionato, e sentire questo livello e questa intensità è ciò che ci vuole per crescere come squadra".

Haavi poi si sofferma sul debutto casalingo in Europa: “Giocare qui per noi è un grande aiuto, ci troviamo molto bene anche perché il campo è bellissimo. Ho letto che domani ci sarà il sold out e quindi i tifosi potranno darci una grande mano. Questa situazione ci dà sicurezza e tranquillità”.

Haavi parla poi anche dell’introduzione del VAR fin dalla prima fase: “Non ci ho dato tanto peso, però sicuramente è un aiuto in più. Poi dobbiamo anche capire bene come usarlo e quando. È una responsabilità per noi in campo dare i segnali se pensiamo che ci sia qualcosa da guardare. Sono positiva”.