Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"

ieri alle 23:19
Ospite di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', il procuratore Danilo Caravello si è soffermato anche sulle seconde squadre iscritte alla Serie C - Juventus, Atalanta e Inter con il Milan che lo scorso anno è retrocesso in Serie D - spiegando che sono utili per fare crescere il nostro movimento e colmare il gap con altre realtà come la Spagna.

"Sul tema delle Under 23 io sono favorevole, anche se capisco chi teme la perdita del campanilismo. La Juventus ha dimostrato che funziona: tanti giovani sono arrivati in prima squadra o sono stati venduti bene. Lo stesso vale per l’Atalanta, e anche il Milan - nonostante la retrocessione - ha già portato in Serie A ragazzi come Camarda e Bartesaghi. È un campionato formativo, e in Italia siamo indietro di 10-15 anni rispetto ad altri paesi come la Spagna. È un progetto positivo. Invece toglierei le regole del minutaggio e le valorizzazioni: un giovane bravo deve giocare perché è bravo, non per obbligo di regolamento. Bisogna cambiare mentalità.

E poi serve riformare anche il sistema dei trasferimenti interni: oggi una squadra di C o B che compra in Italia deve garantire con fideiussioni, mentre se acquista dall’estero no. È un’anomalia che penalizza il nostro mercato. Infine, serve un cambio di rotta generale. Non possiamo permetterci di mancare ancora un Mondiale. Tre anni fa la nostra Under 20 ha preso un cappotto dagli Stati Uniti, non dal Brasile. È il segno che il sistema va ripensato da cima a fondo".

