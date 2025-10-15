Cesena, Fusco: "Proviamo a vincere su ogni campo. Lo Spezia può ancora puntare in alto"

“È prematuro parlare degli obiettivi in questo momento, lo scorso anno abbiamo vissuto una stagione incredibile da neopromossa e oggi tutti ti aspettano, dobbiamo continuare con un tipo di calcio sbarazzino senza paura”. Il direttore sportivo del Cesena Filippo Fusco ha parlato così del momento della squadra a Radio Sportiva: “La Serie B è un campionato equilibrato, viviamo alla giornata con la proprietà che ci chiede di mantenere la categoria e valorizzare i giovani. Le nostre tre vittorie esterne non sono un caso, ma il sinonimo che proviamo a vincere su ogni campo. Poi la sconfitta ci sta anche perché specialmente ora ogni gara è da tripla”.

Fusco poi parla delle favorite per la vittoria finale non escludendo neanche quello Spezia, prossimo avversario, che è partito molto male in questa stagione: “Ho visto un Venezia fortissimo e fatto i complimenti a Stroppa. Devono smaltire le scorie della retrocessione e spero lo facciano, mi sembra una squadra superiore alle altre, oltre anche alle qualità del Palermo. Sono queste due le migliori e poi c’è il Monza, per il quale vale lo stesso discorso dei lagunari. - continua Fusco come riporta Spezia1906.com – Il Modena ha fatto molto bene, mentre lo Spezia può ancora ambire a traguardi prestigiosi".

Infine un pensiero sul portiere Jonathan Klinsmann; “Sta facendo un percorso simile a quello di Stankovic. Siamo contenti che possa continuare con noi”.