Triestina, pronto un nuovo ricorso sulla penalizzazione: si punta alla riduzione di 5 punti

La Triestina è al lavoro per presentare un ricorso, entro il 21 ottobre, contro la maxi penalizzazione di 20 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva in questa stagione sportiva. L'obiettivo del club, come riporta Trivenetogoal.it, della società - che si è recentemente insediata al posto di quella precedente - e del suo legale Mattia Grassani è quello di vedersi tolti almeno cinque punti dall’attuale penalizzazione che permetterebbe alla squadra di Marino di portarsi a -3, dall'attuale -8, in classifica.

Se il verdetto fosse favorevole la Triestina vedrebbe crescere le proprie chance di lottare per la salvezza visto che attualmente la squadra alabardata ha 12 punti di distanza dalla Pro Patria penultima che diventerebbero sette con l'eventuale sconto cambiando decisamente le prospettive future della squadra del nord est.

Classifica Girone A - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Alcione Milano 17, Inter U23 15*, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Trento 11, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Giana Erminio 10, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 9, Novara 7, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti