Empoli, continua l'attesa per Dionisi. Oggi allenamento guidato da Bianconi e lo staff

In casa Empoli, dove nella giornata di oggi è arrivato l’atteso esonero di Guido Pagliuca, non si è ancora sbloccata la situazione legata al ritorno di Alessio Dionisi sulla panchina. Il tecnico, che lo scorso anno era al Palermo a cui è ancora legato da un contratto, non può essere ancora annunciato visto che non ha trovato ancora l’accordo con il club rosanero per perfezionare la risoluzione.

L’annuncio dovrebbe arrivare nella mattinata di domani, o al massimo nella serata di oggi, come riferisce Pianetaempoli.it sottolineando come la seduta d’allenamento odierna sia stata condotta dallo staff tecnico rimasto con Stefano Bianconi a capo.

“L’allenamento si è concentrato principalmente sull’aspetto atletico, con numerose ripetute che hanno messo a dura prova i giocatori. - si legge sul portale empolese che fa il punto sulla seduta odierna - Dal punto di vista tattico, nella partitella che ha intervallato le due fasi fisiche, è stato provato il 3-4-1-2: confermata dunque la difesa a tre, con un trequartista alle spalle di due punte molto vicine tra loro. La squadra è apparsa più compatta nei reparti, un aspetto che era stato spesso contestato a Pagliuca, accusato di avere un gruppo troppo sfilacciato e poco collegato tra i vari blocchi di gioco”.