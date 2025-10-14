Fantacalcio, i numeri del Milan nelle prime 6 giornate

Il Milan occupa la 3^ posizione in classifica, con 13 punti raccolti in 6 partite e una differenza reti di 6 frutto dei 9 goal fatti contro i 3 subiti, numeri che certificano un’ottima solidità difensiva, visto che la difesa si colloca seconda dietro solamente alla Roma; al contrario, i numeri in attacco sono leggermente in calo rispetto allo stesso anno nel medesimo periodo. I rossoneri, dopo una stagione fatta di alti e bassi come l’esonero di Fonseca con poi l’immediata vittoria della Supercoppa italiana con Conceição, seguita dall’eliminazione in Champions per mano del Feyenoord e, infine, dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Quest’anno, con l’arrivo di Allegri e Tare, l’impressione è che l’aria sia cambiata e, nonostante un mercato che non ha scaldato particolarmente la piazza, i risultati per ora danno ragione alle scelte portate avanti.

PORTIERI

Maignan (fantamedia: 5.80) buon inizio di stagione favorito anche dall’apporto dei compagni del reparto arretrato, se continua così farà sicuramente felici i suoi fantallenatori; rimane come sempre l’incognita legata alla sua condizione fisica. Completano il reparto Pietro Terracciano (fantamedia: 6.00), che sembrerebbe essere il secondo designato visto il suo impiego dopo l’infortunio del francese, e Torriani, ancora inutilizzato.

DIFENSORI

Come anticipato, la retroguardia meneghina sembra decisamente più sul pezzo rispetto alle passate stagioni. I 3 titolari sono Pavlovic (fantamedia: 6.92), in goal nella sconfitta all’esordio, Gabbia (fantamedia: 6.17) sempre sufficiente in queste prime 6 uscite, e Tomori (fantamedia: 5.92), meno in forma rispetto ai colleghi, ma comunque in ripresa rispetto al passato. Più in difficoltà Estupiñan (fantamedia: 5.80), impiegato esterno come sinistro e già protagonista di una espulsione, ma con un assist all’attivo. Utilizzati meno De Winter (fantamedia: 6.00), che sembra essere la prima scelta in difesa dopo i titolari, Bartesaghi (fantamedia: 6.00), protagonista di una buona prova contro la Juventus dove ha sostituito l’ecuadoriano, Athekame (fantamedia: 5.5), schierato solamente in una occasione a gara in corso, e Odogu, inutilizzato finora. Sembra essere scalato indietro nelle gerarchie dopo un buon inizio, ma non è da escludere che nel tempo possa ritornare a trovare minutaggio, potendo assimilare nel frattempo meglio i dettami di Fonseca.

CENTROCAMPISTI

Senza dubbi il migliore tra i rossoneri è Pulisic (fantamedia: 8.75) che nonostante l’errore dal dischetto ha già comunque 4 reti e 2 assist all’attivo e ora gioca in posizione più avanzata, mentre Modric (fantamedia: 7.5) sta dimostrando a tutti che l’età è solo un numero per lui sfornando prestazioni mai inferiori al 6.5. Rendimento davvero positivo anche per Saelemaekers (fantamedia: 7.17) che da esterno destro attacca e difende con grande intensità. Fofana (fantamedia: 6.58), ormai il titolare assieme al croato e al francese, Rabiot (fantamedia: 6.75), giocatore a cui Allegri è molto legato, e Loftus-Cheek (fantamedia: 6.75), inizialmente schierato con frequenza dal 1’, ma ora impiegato più spesso a gara in corso. Meno presenti Jashari (fantamedia: 5.5), in campo una sola volta e da subentrato, attualmente ai fermo box per la rottura del perone, e Ricci (fantemedia: 6.17) che nelle ultime 2 uscite non è stato nemmeno fatto entrare.

ATTACCANTI

Forse il reparto più delicato in questo momento in casa Milan con Leao (fantamedia: 5.25) ancora non pervenuto anche a causa dell’infortunio che lo ha costretto a rientrare solo di recente risultando non al top della forma. Per ora il titolare è ancora Gimenez (fantamedia: 5.5) anche se sta faticando molto a trovare il primo bonus in campionato e potrebbe finire scavalcato proprio dal portoghese per andare a comporre un attacco leggero assieme all’ex Borussia Dortmund. Occhio anche a Nkunku (fantamedia: 6.00) che nel corso della stagione potrebbe dire la sua, mentre Balentien non è ancora andato a voto.