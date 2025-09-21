Segna, spreca, soffre e vince: l'Inter torna a respirare anche in A, 2-1 al Sassuolo

Risultato finale: Inter-Sassuolo 2-1

L'Inter torna a sorridere, anche se con una fatica che non sembrava necessaria vista la mole di gioco prodotta e le tante chance sprecate. A San Siro, contro il Sassuolo, ne esce un 2-1 striminzito nonostante 20 tiri totali e un possesso palla superiore al 60%. Questo per rendere l'idea delle tante chance avute contro un Sassuolo che però non è mai domo e che porta a referto comunque 4-5 chance nitide. Chivu porta a casa i tre punti e tanto basta.

Dimarco fa 1-0 su assist di Sucic

Chivu conferma Pio Esposito con Thuram, poi lancia Josep Martinez in porta e Sucic in mediana. Carlos Augusto parte da centrocampo, salta tre uomini, poi calcia un diagonale sul quale è reattivo Muric. Al 14' arriva già il vantaggio nerazzurro dopo l'ottimo avvio: Barella lancia Sucic, che è intelligente ad aspettare Dimarco ed a servirlo, l'esterno italiano fa 1-0. Il Sassuolo sa come dar fastidio: Barardi va via a Carlos Augusto a destra, poi colpisce in diagonale, con la palla che va fuori di poco. L'Inter risponde con una gran botta di Calhanoglu dal limite, che sibila vicino alla traversa. Quando affonda, l'Inter fa male: Dumfries innesca Thuram, il francese solo davanti a Muric conclude però fuori dallo specchio. Pio Esposito fa tutto bene, si gira nel cuore dell'area, ma il suo tiro è di poco alto.

Carlos Augusto raddoppia, Cheddira la riapre

Ad inizio ripresa Barella serve Dumfries, l'olandese viene murato. Il Sassuolo torna a rendersi pericoloso: Laurienté rientra e calcia, Martinez è reattivo. L'Inter fa girare palla con pazienza, facendo spazientire Chivu che vorrebbe più verticalità. Straripante Doig, serve Pinamonti che di testa chiama Josep Martinez alla grande parata. Dimarco trova Pio Esposito che colpisce in rovesciata, Muric salva. Ancora Muric salva tutto su Carlos Augusto al 77' dopo un bello scambio del brasiliano con il neoentrato Lautaro Martinez. All'82' l'Inter raddoppia a San Siro: ennesima iniziativa di Carlos Augusto che calcia di sinistro dal limite, sinistro impreciso che però colpisce Muharemovic, deviazione del difensore decisiva per spiazzare Muric. Il Sassuolo però la riapre subito: Berardi imbuca, Cheddira fa 2-1. Frattesi segna subito, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. Con un po' di apprensione di troppo, l'Inter trattiene a casa 3 punti che portano ossigeno.