Catanzaro, Aquilani: "Pescara partita trappola, niente per scontato. Rammarico Empoli"

Terminata la sosta per gli impegni delle Nazionali al Catanzaro di Alberto Aquilani toccherà il compito di riaprire le danze del torneo di Serie B ospitando il Pescara di Giorgio Gorgone per l'anticipo della 13ª giornata.

"Due partite consecutive in casa sono sì un’opportunità (dopo quella contro il Delfino è in programma la sfida con la Virtus Entella il 29 novembre, ndr), ma non bisogna dare nulla per scontato. In questo campionato non ci sono gare facili. Prima di guardare a quello che voi definite un’occasione, penso a ciò che dobbiamo fare noi, partita dopo partita, iniziando dagli allenamenti.

Abbiamo ricaricato le pile dopo un ciclo impegnativo - si legge su UsCatanzaroCalcioNews -, in una settimana abbiamo giocato tre partite e abbiamo dovuto raschiare ogni energia. Quel ciclo si è chiuso a Empoli, in una gara che ci ha lasciato rammarico. Potevamo e dovevamo fare di più. Dopo l’espulsione avremmo dovuto cambiare ritmo e invece siamo tornati a casa a mani vuote. Mi auguro che questa partita sia un insegnamento per la nostra crescita. Non possiamo più permetterci di ripetere situazioni simili".

Sul confronto di domani, poi, afferma: Partiamo sempre dal presupposto che guardo prima in casa mia. Mi aspetto un Catanzaro che non sottovaluti l’avversario. Sulla carta potrebbe sembrare una partita facile, ma non lo è: queste sono le classiche gare trappola. Non dobbiamo cadere negli errori del passato. Servono lucidità e attenzione ed intensità. Non esistono gare facili, non esistono scorciatoie. Esiste solo il lavoro quotidiano, la crescita graduale e la capacità di imparare dagli errori".