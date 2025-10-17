Runjaic su Zaniolo in Nazionale: "Prima si ritrova all'Udinese, maggiori saranno le chance"

Nelle scorse ore Nicolò Zaniolo, parlando al Corriere della Sera, ha espresso di nuovo il suo intimo desiderio di riconquistarsi la chiamata della Nazionale italiana, che è uno dei grandi motivi che lo hanno spinto in estate a forzare per trasferirsi in bianconero e rimanere quindi nel giro della Serie A.

A tal proposito, contattato dall'ANSA, ha parlato anche Kosta Runjaic, suo allenatore all'Udinese: "Magari in futuro ci sarà di nuovo spazio anche per lui in Nazionale: sta lavorando molto bene. Prima si ritroverà con l'Udinese e maggiori saranno le chance di vederlo di nuovo con gli azzurri. Ma sarà Gattuso a scegliere: quando ci siamo conosciuti, mi ha fatto una grandissima impressione, un tecnico preparato e un uomo vero".

Le parole di Zaniolo al Corriere della Sera sulla Nazionale. Questo ha detto l'attaccante: "'ho vista e ho tifato come qualsiasi italiano. Anche se è chiaro che la Nazionale è il sogno di ogni giocatore e quindi anche il mio. Mi ha fatto piacere che abbiano vinto e speriamo che raggiungano il Mondiale. Con Zaniolo? La priorità è che l’Italia ci vada, io spero di meritare la convocazione. All'Udinese c’è tutto per fare bene, la società ti dimostra che è con te e ti mette nelle condizioni di rendere al meglio. E poi siamo una squadra importante: ci possiamo divertire ed essere la sorpresa. Gattuso ha mai chiamato? Non l’ho sentito, ma ho letto e ascoltato le sue parole. Quando parla di porte aperte a tutti mi fa piacere, sono contento, se uno lo merita sul campo è giusto che vada in Nazionale. È il livello massimo a cui ambire".