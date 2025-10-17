Heggem: "Il Bologna ha investito tanto per me. E non è un club che butta via i soldi"

Torbjorn Heggem, difensore centrale del Bologna, avrebbe potuto fare un altro sport. A raccontarlo è lui stesso ai microfoni di Tv2: "Ho praticato sci di fondo, ma anche salto in lungo e altro, però portavo sempre il pallone con me. Ho valutato a lungo il passaggio dalle certezze inglesi (giocava al West Bromwich, ndr) all'incertezza di un campionato nuovo e difficile come la Serie A. Poi quando ho visto che il Bologna era disposto a investire tanto, e non è un club che butta via i soldi, mi sono deciso".

La conferma arriva direttamente dal padre, che ha parlato anche lui alla tv norvegese e ha spiegato quale fosse la reale passione del figlio fin da piccolo: "Ha sempre fatto tutti gli esercizi con la palla con entrambi i piedi".