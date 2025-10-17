Heggem: "Il Bologna ha investito tanto per me. E non è un club che butta via i soldi"
TUTTO mercato WEB
Torbjorn Heggem, difensore centrale del Bologna, avrebbe potuto fare un altro sport. A raccontarlo è lui stesso ai microfoni di Tv2: "Ho praticato sci di fondo, ma anche salto in lungo e altro, però portavo sempre il pallone con me. Ho valutato a lungo il passaggio dalle certezze inglesi (giocava al West Bromwich, ndr) all'incertezza di un campionato nuovo e difficile come la Serie A. Poi quando ho visto che il Bologna era disposto a investire tanto, e non è un club che butta via i soldi, mi sono deciso".
La conferma arriva direttamente dal padre, che ha parlato anche lui alla tv norvegese e ha spiegato quale fosse la reale passione del figlio fin da piccolo: "Ha sempre fatto tutti gli esercizi con la palla con entrambi i piedi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Serie A
Serie B
Serie C
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Calcio femminile