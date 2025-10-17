Juventus Women, Canzi: "Peccato, dal replay non si capisce se il pallone è entrato o no"

La Juventus viene beffata nel finale, il Bayern Monaco segna il 2-1 al sesto minuto di recupero e conquista la vittoria nella seconda giornata campionato della Women's Champions League. Il tecnico bianconero Massimiliano Canzi commenta così la gara:

"Sono felice della prestazione, però mi dispiace per quanto accaduto all'ultimo minuto: rivedendolo le immagini un sacco di volte al replay non c’è modo di capire con certezza se quell’ultimo pallone sia entrato o meno. Non c’è sicurezza: può essere dentro o può essere fuori. Penso che abbiamo giocato una buona partita, ma alla fine il Bayern ha meritato di vincere perché ha giocato meglio di noi e ha avuto più occasioni. Alla fine abbiamo perso, ma come ho già detto non sappiamo se sia colpa nostra o meno. Sono contento di come si è comportata la squadra, siamo stati coraggiosi e alla fine, forse, avremmo potuto strappare un pareggio. Mi piace il nuovo format della competizione dato che giochiamo contro sei squadre invece di tre: per certi versi è più complicato, ma anche più intenso, e mi piace molto. In partita ho visto tante cose positive da parte delle nostre ragazze: sono contento della loro prestazione che è stata di grande livello".