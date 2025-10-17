L'avvocato Cantamessa: "Avrei voluto Gudmundsson al Milan. Pioli? Scudetto stile Zac"

Lo storico avvocato Leonardo Cantamessa, che ha seguito per anni il Milan di Berlusconi, è stato intervistato da Radio FirenzeViola in vista della partita di domenica tra Milan e Fiorentina: "Quella di domenica è una partita con una rilevanza psicologica altissima, visti i due punti che il Milan ha buttato contro la Juventus. Un risultato non positivo sarebbe dannoso per la testa e per la classifica. Il fatto che la Fiorentina abbia raccolto appena tre punti è un bruttissimo segno. Io sono molto attento alla cabala, mi aspetto già i titoli "Resurrezione della Fiorentina".

Come pensa che sarà il ritorno di Pioli a San Siro?

"Onestamente lo scudetto vinto con Stefano non me lo aspettavo e ci credevo zero. Dico che è stato più bello della Champions vinta con la Steaua Bucarest proprio perché è stata inaspettata. Lo paragono come tricolore a quello vinto con Zaccheroni. Pioli è un'ottima persona e questo per me viene prima dell'allenatore".

Cosa dovrebbe fare la dirigenza della Fiorentina visto il momento difficile?

"Non so quanto tempo si debba dare, io dico solo che l'esonero è definibile come un'anomalia nel diritto civili, esulando dal diritto a definisco una pratica barbara. Io mi metto nei panni dei tecnici esonerati ed è una cosa davvero brutta da subire. Io fossi nella Fiorentina non manderei via Pioli. I punti fatti in classifica sono pochi e il fatto che a San Siro possa mancare Kean è un fattore da tenere in considerazione, così come lo è Albert Gudmundsson che è un giocatore bravo, io l'avrei voluto nel Milan, poi le vicende sul momento di forma dipendono da troppe cose".

