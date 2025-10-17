Atalanta, Juric: "De Roon mi ricorda me da calciatore. Lazio? Non una squadra da Sarri"

Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport nelle scorse ore e le sue riflessioni non sono state solamente orientate verso la sfida alla Lazio che segnerà la ripresa del cammino in Serie A per la Dea.

Per esempio, gli è stato chiesto se uno Juric calciatore giocherebbe nell'Atalanta dello Juric allenatore: "Forse sì. Perché a livello tattico capivo tutto quello che succedeva, è la cosa che mi ha fatto andare avanti, capire cosa voleva il mister. Qui un esempio simile è De Roon".

Quindi Juric si è portato avanti verso la sfida contro la Lazio di domenica prossima alle ore 18: "Sarà una partita difficilissima, vedo una Lazio sempre buona nel palleggio. Hanno giocatori tecnici e quest'anno anche di grandissima gamba, le partite che hanno vinto sono stati successi di ripartenza, hanno giocatori dalle caratteristiche diverse rispetto alle squadre di Sarri che siamo abituati a vedere".