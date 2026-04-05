L'ex Bologna Schouten fa crac, addio Mondiali: "Sentito subito che qualcosa non andava"

Una torsione del ginocchio e Jerdy Schouten ha visto le stelle. Il capitano del PSV, in occasione del festival del gol e del successo sull'Utrecht (4-3), è caduto in terra per un grave infortunio che nelle ultime ore lo stesso club olandese ha constato essere la lesione del legamento crociato. Questo alla vigilia dell'ufficialità del terzo titolo consecutivo di Eredivisie conquistato dalla squadra di Bosz in anticipo rispetto alla fine del campionato grazie al pareggio rimediato dal Feyenoord.

Uno dei peggiori guai fisici nel quale può incappare un calciatore e il 29enne ex Bologna sarà costretto ad un intervento chirurgico oltre che a saltare i Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada con l'Olanda di Ronald Koeman. La prossima settimana, di comune accordo con il PSV, verrà stabilito un piano terapeutico concreto.

"Quando è successo, ho sentito subito che qualcosa non andava", ha dichiarato Schouten in una prima reazione ai microfoni ufficiali del club di Eindhoven, dopo essere finito in lacrime negli spogliatoi una volta appresa la gravità dell'infortunio. "Speri sempre, in un briciolo di fortuna, che non sia così grave, ma purtroppo non è stato così. Il colpo è duro ora, ma dovrò reagire in fretta. Ci sono grandi traguardi all'orizzonte per il PSV e farò tutto il possibile per restare vicino alla squadra in ogni momento".