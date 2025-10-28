Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A, la Flop 11 dell'8ª giornata: disastro Juventus, 4 i bianconeri presenti

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 11:45Serie A
Gaetano Mocciaro

Questa la Flop 11 dell'8ª giornata di Serie A. Tanta Juventus, che piazza 4 giocatori in quella che è stata l'ultima partita di Igor Tudor da allenatore dei bianconeri. Scelta ricaduta su tutto il reparto offensivo della Vecchia Signora, incapace non solo di segnare contro la Lazio ma in generale nelle ultime 4 partite fra campionato e Champions League. Malissimo la Fiorentina nonostante il pareggio cotnro il Bologna, con Mari e Gosens che prendono un voto addirittura inferiore al 5. Viola che hanno in squadra anche Luca Ranieri. Acerbi rappresenta la sconfitta dell'Inter nello scontro al vertice contro il Napoli. Questo il 3-4-1-2 scelto dalla redazione.

Maduka Odoye - (Udinese) 5

Pablo Mari - (Fiorentina) 4.5
Francesco Acerbi - (Inter) 5
Luca Ranieri - (Fiorentina) 5

Falllu Cham - (Hellas Verona) 4.5
Michel Adopo - (Cagliari) 5
Weston McKennie - (Juventus) 5
Robin Gosens - (Fiorentina) 4.5

Kenan Yildiz - (Juventus) 5

Jonathan David - (Juventus) 4.5
Dusan Vlahovic - (Juventus) 4.5

SERIE A - 8ª GIORNATA

Milan - Pisa 2-2
7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta 1-1
78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)
Torino - Genoa 2-1
7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)
Sassuolo - Roma 0-1
16' Dybala
Fiorentina - Bologna 2-2
25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)
Lazio - Juventus 1-0
9' Basic

CLASSIFICA

1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juventus 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 4
20. Genoa 3

MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)
3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)
Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)
Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Roma - Parma(29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)
Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)
Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)

