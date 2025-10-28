Serie A, la Top 20 dopo 8 giornate: Caprile aggancia Nico Paz. Inter la più rappresentata
Top 20 di Serie A dopo 8 giornate che vede un cambiamento al comando: Elia Caprile balza dal 12° al 1° posto grazie all'8 in pagella rimediato nella partita contro il Verona. Aggancio a Nico Paz con Zambo-Anguissa a completare il podio. Scendono Bonny (da 2° a 7°) e Dimarco (da 3° a 6°). Inter che resta di gran lunga la squadra più rappresentata di questa graduatoria con ben 6 elementi, seguita da Como e Napoli con 3.
1. Elia Caprile (Cagliari) 6.75 (8)
2. Nico Paz (Como) 6.75 (8)
3. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.75 (8)
4. Luka Modric (Milan) 6.69 (8)
5. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.67 (6)
6. Federico Dimarco (Inter) 6.63 (8)
7. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.60 (5)
8. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)
9. Matias Soulé (Roma) 6.50 (8)
10. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
11. Arijanet Murić (Sassuolo) 6.50 (7)
12. Paulo Dybala (Roma) 6.50 (6)
13. Riccardo Orsolini (Bologna) 6.44 (8)
14. Maximo Perrone (Como) 6.44 (8)
15. Torbjørn Heggem (Bologna) 6.43 (7)
16. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (7)
17. Scott McTominay (Napoli) 6.43 (7)
18. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (6)
19. Manuel Akanji (Inter) 6.42 (6)
20. Marcus Thuram (Inter) 6.40 (5)
SERIE A - 8ª GIORNATA
Milan - Pisa 2-2
7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta 1-1
78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)
Torino - Genoa 2-1
7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)
Sassuolo - Roma 0-1
16' Dybala
Fiorentina - Bologna 2-2
25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)
Lazio - Juventus 1-0
9' Basic
CLASSIFICA
1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juventus 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)
3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)
Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)
Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)
Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)
Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
