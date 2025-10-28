Cittadella al terzo successo di fila. Iori: "Non è finita. Dobbiamo lavorare ancora"

Dopo un'avvio di stagione decisamente complicato, con una sola vittoria nelle prime otto giornate e un poker di sconfitte consecutive, il Cittadella si è riacceso. Conquistato ieri sera sul campo dell'Inter U23, il terzo successo di fila.

"Sono felice per i ragazzi - ha dichiarato il tecnico dei veneti Manuel Iori nel postpartita (fonte TrivenetoGoal) -. Abbiamo fatto una grande prestazione, potevamo essere in vantaggio già nel primo tempo. È stata un’ottima partita contro una signora squadra: abbiamo concesso pochissimo e, quando è servito, Zanellati ci ha messo una pezza. Vittoria meritata".

"All’inizio non è stato facile, retrocedere e dover ripartire non lo è mai. Però sono sempre stato convinto del valore del gruppo. Ora stiamo risalendo, ma non dobbiamo mollare. Guai ad abbassare la guardia o sentirci appagati: ci sono ancora tanti punti da recuperare".

"Abbiamo dato seguito al lavoro iniziato dopo un avvio complicato, e i risultati si stanno vedendo. Anche con l’infermeria piena, chi è sceso in campo ha dato tutto. Abbiamo cambiato qualcosa nel modo di giocare e i ragazzi hanno risposto alla grande".

"Ora stiamo vincendo, ma non è finita. Mercoledì si torna a lavorare: dobbiamo continuare su questa strada e risalire ancora".