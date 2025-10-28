Venezia, Stroppa: "Mi piacerebbe essere più in alto, ma commettiamo troppi errori"

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il SudTirol in cui la squadra lagunare andrà alla caccia della vittoria dopo lo scivolone contro la Carrarese: “Domani sera, come tutte le partite di questa categoria, sarà una gara tosta. Il Sudtirol è una squadra di carattere, fisica, forte nei duelli e molto verticale. Ci sarà da lavorare e prendere le necessarie contromisure per affrontarli al meglio. - prosegue Stroppa come riporta il sito del club lagunare - Queste tre partite che giochiamo in settimana ci permettono comunque di recuperare bene perché cadono a tre giorni l’una dall’altra, domani sera capirò se confermare o meno la formazione di sabato scorso”.

Il tecnico ammette di guardare la classifica attuale e rammaricarsi per la posizione occupata: “Mi piacerebbe essere qualche posizione più in alto perché credo che lo meritiamo, però allo stesso tempo si può dire che meritiamo questa posizione perché commettiamo troppi errori. I conti però si faranno alla fine del campionato, la squadra è in salute, crea tanto e deve continuare ad esprimere le prestazioni fatte fino ad oggi. Quello che bisogna fare adesso è abbassare la testa e pedalare ancora più forte, perché quello che abbiamo fatto finora non basta e bisogna migliorare su alcuni aspetti”.

Stoppa torna poi con la mente alla gara di Carrara sottolineando gli errori commessi dai suoi: “Abbiamo preso dei gol evitabili, su cui dobbiamo sicuramente lavorare con più attenzione. Le ultime due reti prese allo Stadio dei Marmi sono abbastanza simili tra loro. Dobbiamo essere capaci di usare più esperienza e con mestiere cercare di gestire l’azione in maniera migliore, magari fermandola prima che si sviluppi, le partite si vincono anche così. - prosegue ancora il tecnico - Mi dà certamente fastidio aver perso, però il mio pensiero rimane positivo. Alleno una squadra forte che in qualsiasi momento può far male all’avversario”.

Infine un pensiero sull’avversario di domani dove ha mosso i suoi primi passi da allenatore: “Il SudTirol è stata la mia prima esperienza da professionista, è un ambiente straordinario per fare calcio ed il club è cresciuto a dismisura. Sarà sicuramente un piacere incontrarsi”.