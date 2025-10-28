Serie A, la Flop 20 dopo 8 giornate: crisi Juventus, 3 giocatori in graduatoria

Flop 20 della Serie A dopo 8 giornate che conferma suo malgrado Lorenzo Colombo come giocatore dalla media voto peggiore. Il secondo posto di Jonathan David evidenzia le grandi difficoltà della Juventus: il canadese è uno dei simboli di un mercato, quello della Vecchia Signora, che non sta funzionando. Bianconeri che hanno in graduatoria anche Teun Koopmeiners e Andrea Cambiaso. È il Pisa però la squadra più rappresentata, con ben 7 giocatori:

1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.08 (6)

2. Jonathan David (Juventus) 5.25 (6)

3. Marius Marin (Pisa) 5.33 (6)

4. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.42 (6)

5. Matteo Tramoni (Pisa) 5.43 (7)

6. Henrik Meister (Pisa) 5.50 (7)

7. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.50 (7)

8. Tete Morente (Lecce) 5.50 (7)

9. Cristiano Biraghi (Torino) 5.50 (6)

10. Mehdi Léris (Pisa) 5.50 (5)

11. Mergim Vojvoda (Como) 5.57 (7)

12. Armand Laurienté (Sassuolo) 5.57 (7)

13. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.57 (7)

14. Nuno Tavares (Lazio) 5.57 (7)

15. Nikola Stulic (Lecce) 5.57 (7)

16. Stefano Moreo (Pisa) 5.58 (6)

17. Idrissa Touré (Pisa) 5.58 (6)

18. Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.58 (6)

19. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.58 (6)

20. Andrea Cambiaso (Juventus) 5.58 (6)

SERIE A - 8ª GIORNATA

Milan - Pisa 2-2

7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)

Udinese - Lecce 3-2

16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)

Parma - Como 0-0

Napoli - Inter 3-1

33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)

Cremonese - Atalanta 1-1

78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)

Torino - Genoa 2-1

7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)

Sassuolo - Roma 0-1

16' Dybala

Fiorentina - Bologna 2-2

25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)

Lazio - Juventus 1-0

9' Basic

CLASSIFICA

1. Napoli 18

2. Roma 18

3. Milan 17

4. Inter 15

5. Bologna 14

6. Como 13

7. Atalanta 12

8. Juventus 12

9. Udinese 12

10. Lazio 11

11. Cremonese 11

12. Torino 11

13. Sassuolo 10

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Hellas Verona 5

18. Fiorentina 4

19. Pisa 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna)

4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)

3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)

Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)

Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)

Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)

Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)

Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)

Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)

Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)

Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)

Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)