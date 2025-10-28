Serie A, la Flop 20 dopo 8 giornate: crisi Juventus, 3 giocatori in graduatoria
Flop 20 della Serie A dopo 8 giornate che conferma suo malgrado Lorenzo Colombo come giocatore dalla media voto peggiore. Il secondo posto di Jonathan David evidenzia le grandi difficoltà della Juventus: il canadese è uno dei simboli di un mercato, quello della Vecchia Signora, che non sta funzionando. Bianconeri che hanno in graduatoria anche Teun Koopmeiners e Andrea Cambiaso. È il Pisa però la squadra più rappresentata, con ben 7 giocatori:
1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.08 (6)
2. Jonathan David (Juventus) 5.25 (6)
3. Marius Marin (Pisa) 5.33 (6)
4. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.42 (6)
5. Matteo Tramoni (Pisa) 5.43 (7)
6. Henrik Meister (Pisa) 5.50 (7)
7. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.50 (7)
8. Tete Morente (Lecce) 5.50 (7)
9. Cristiano Biraghi (Torino) 5.50 (6)
10. Mehdi Léris (Pisa) 5.50 (5)
11. Mergim Vojvoda (Como) 5.57 (7)
12. Armand Laurienté (Sassuolo) 5.57 (7)
13. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.57 (7)
14. Nuno Tavares (Lazio) 5.57 (7)
15. Nikola Stulic (Lecce) 5.57 (7)
16. Stefano Moreo (Pisa) 5.58 (6)
17. Idrissa Touré (Pisa) 5.58 (6)
18. Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.58 (6)
19. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.58 (6)
20. Andrea Cambiaso (Juventus) 5.58 (6)
SERIE A - 8ª GIORNATA
Milan - Pisa 2-2
7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta 1-1
78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)
Torino - Genoa 2-1
7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)
Sassuolo - Roma 0-1
16' Dybala
Fiorentina - Bologna 2-2
25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)
Lazio - Juventus 1-0
9' Basic
CLASSIFICA
1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juventus 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)
3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)
Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)
Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)
Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)
Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.