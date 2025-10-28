Palermo-Monza, i convocati di Inzaghi: in difesa torna Mattia Bani
Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha diramato la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara di questa sera contro il Monza.
Rispetto al match dello scorso weekend a Catanzaro i rosanero ritrovano Bani in difesa.
Portieri: Gomis, Bardi, Joronen
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Diakité, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli, Nicolosi
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin
Attaccanti: Brunori, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
Nel corso della conferenza stampa prepartita il tecnico dei siciliani è tornato a parlare del ko in terra Calabrese, il primo della stagione: “Sapevo che sarebbe arrivata, i giocatori hanno capito che abbiamo sbagliato il primo tempo e ora non deve più capitare, ma li ho visti sereni e ho l’imbarazzo della scelta. Dobbiamo avere serenità e razionalità perché speriamo di regalare ai tifosi una vittoria. Stiamo costruendo il futuro gara dopo gara e non sempre si può essere perfetti. A Catanzaro ha influito l’aspetto mentale, poi nella ripresa abbiamo giocato a una porta sola, contro il Monza servirà una grande partita”.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.