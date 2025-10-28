TMW Radio De Paola: “Alla Juventus società senza capo né coda. Oltre a Yildiz e Bremer il nulla”

Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale.

Per la Juventus arriva l'esonero di Tudor e l'ora dell'ennesima rivoluzione.

Quella contro la Lazio è stata la partita che ha definitivamente confermato ciò che abbiamo detto tante volte. Questa è una società senza capo né coda e le scelte sono state penalizzanti per la squadra e resta da capire che cosa vogliono fare con questa Juventus. Detto ciò c'è anche uno spogliatoio che non è governabile e non è adeguato alle aspettative. Molti giocatori sono diventati dei mezzi giocatori e oltre ad Yildiz e Bremer non c'è nulla. A questo punto sfido qualsiasi allenatore a lavorare in una situazione del genere. Ci sono una serie di individualità che non hanno un minimo di coesione. Forse Giuntoli avrebbe meritato ancora un anno in più, magari accostato da un amministratore delegato che potesse controllarlo. Invece l'anno prossimo ci troveremo di fronte all'ennesima rivoluzione".

Quello che è successo in Napoli-Inter invece cosa lascia?

"Il Napoli di Conte innanzitutto punta al campionato e non alla Champions e poi la squadra gioca meglio senza De Bruyne. Il belga rimane un fuoriclasse assoluto, ma con la sua presenza forse i gol di McTominay e Anguissa non sarebbero arrivati. Il Napoli, ripresosi l'assetto dell'anno precedente, ha ritrovato subito più equilibrio. Sul tema arbitrale poi sono d'accordo sul fatto che il rigore concesso sia un rigorino e che non dovesse essere assegnato, ma il vero problema è la mancanza di uniformità di giudizio tra gli arbitri. Giusto poi lo sfogo di Marotta e sbagliate le parole di Conte, dato che in passato lui stesso aveva invocato le parole della società, sia alla Juventus che all'Inter. Infine però mi sento di dire che non sia stato quel rigore ad indirizzare la partita e una grande squadra deve avere la capacita di ribaltare la situazione nonostante tutto, cosa che l'Inter non è riuscita a fare".