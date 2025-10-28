Stasera Atalanta-Milan, i convocati di Juric: out in due, torna Kolasinac

Sono 25 i calciatori convocati da mister Ivan Juric per Atalanta-Milan, gara della 9^ giornata di Serie A in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Assenti Scalvini e Bakker, torna Kolasinac.

Di seguito l'elenco completo dei convocati dell'Atalanta:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Obric, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Zalewski, Zappacosta.

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.

Attaccanti: De Ketelaere, K.Sulemana, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca.

Stasera Atalanta-Milan, le ultime di formazioni sui nerazzurri:

Modulo 3-4-2-1 per la squadra di Ivan Juric. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kossounou, Hien e un primo ballottaggio tra Ahanor e Djimsiti con l'ex Genoa favorito; a centrocampo confermato Ederson con capitan De Roon che prende quota; Zappacosta favorito su Bellanova a destra, mentre Bernasconi potrebbe far rifiatare Zalewski a sinistra. Davanti confermato De Ketelaere, ma non è da escludere un falso nueve con Pasalic e Lookman: con Krstovic e Sulemana pronti a subentrare