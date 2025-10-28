Frosinone-Virtus Entella, i convocati di Alvini: sei i calciatori infortunati
Attraverso i propri canali ufficiali il Frosinone ha diramato la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la gara di questa sera contro la Virtus Entella.
Portieri: Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori: Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti: Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti: Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Raychev, Vergani, Zilli
Non convocati: Lolic, Hegelund, Dixon
Infortunati
Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra
Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
Monterisi: lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro
