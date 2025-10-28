Perugia, Gaucci: "Vissute sensazioni incredibili. Bellissimo tornare al Curi"

Dopo la prima vittoria stagionale del Perugia, Riccardo Gaucci, nuovo consulente dell'area sportiva del Grifo, è intervenuto in conferenza stampa: "Ho vissuto sensazioni incredibili - riporta TuttoC.com -. È stato bellissimo tornare al Curi e rivedere così tanta gente. Avevamo bisogno di questa vittoria per ridare fiducia a tutto l’ambiente, che veniva da un momento molto difficile. Anche i ragazzi nello spogliatoio avevano bisogno di questi tre punti per riprendere fiducia in se stessi. Vi dico la verità: prima della partita lo spogliatoio era una polveriera, si respirava un’aria incredibile, si vedeva negli occhi dei ragazzi la voglia di vincere e di risalire da una classifica che il Perugia non merita. Nel primo tempo il Livorno ci ha messo in grandissima difficoltà, con una parata straordinaria di Gemello che ci ha salvato. Nel secondo tempo, però, la squadra è rientrata con un piglio diverso, come la vogliamo noi, e ha portato a casa tre punti fondamentali".

È stata una vittoria di cuore, oltre ogni ostacolo: "La partita è stata preparata proprio così, indipendentemente dai moduli – 4-3-3 o 4-3-1-2. Abbiamo puntato tutto sul carattere. Il carattere ti aiuta per una, due, tre partite, ma poi devono emergere anche gli aspetti tecnici. Ora ci godiamo questa vittoria e, piano piano, mister Tedesco lavorerà per migliorare tecnica e tattica".

Unico neo di giornata è stata l'espulsione: "Dopo la seconda chiamata al FVS ero nervoso anch’io. Ci tenevo tantissimo a portare a casa i tre punti. Immaginate dopo 21 anni senza rimettere piede al Curi quanto tenessi a questa partita. L’avevamo definita nello spogliatoio la “finale di Champions League” per noi, e a livello caratteriale l’abbiamo giocata così".

Quindi una dedica: "Questa vittoria è per il presidente Faroni, che da lontano ci ha seguito. Conosco la persona e l’imprenditore che è: ha dato tanto, ha speso tanto, e sono sicuro che stia soffrendo. Questa vittoria gli darà una spinta in più per credere nel suo Perugia".