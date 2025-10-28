Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 8 giornate: ecco come chiude Tudor
Massimiliano Allegri si conferma miglior allenatore della Serie A per media voto. Igor Tudor invece chiude la sua esperienza alla Juventus con un 5.94 comunque superiore ad altri 4 colleghi. In fondo sempre Stefano Pioli, ancora senza vittorie alla guida della Fiorentina.
1. Massimiliano Allegri (Milan) 6.56 (8)
2. Ivan Juric (Atalanta) 6.44 (8)
3. Cesc Fàbregas (Como) 6.44 (8)
4. Davide Nicola (Cremonese) 6.38 (8)
5. Cristian Chivu (Inter) 6.38 (8)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.31 (8)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.31 (8)
8. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.19 (8)
9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.19 (8)
10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.13 (8)
11. Carlos Cuesta (Parma) 6.13 (8)
12. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.06 (8)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (8)
14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (8)
15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (8)
16. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
17. Alberto Gilardino (Pisa) 5.88 (8)
18. Marco Baroni (Torino) 5.88 (8)
19. Patrick Vieira (Genoa) 5.63 (8)
20. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.31 (8)
SERIE A - 8ª GIORNATA
Milan - Pisa 2-2
7' Leao (M), 60' rig. Cuadrado (P), 86' Nzola (P), 90' + 3 Athekame (M)
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 37' Davis (U), 59' Berisha (L), 89' Buksa (U), 90' + 6 N'Dri (L)
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta 1-1
78' Vardy (C), 84' Brescianini (A)
Torino - Genoa 2-1
7' Thorsby (G), 63' aut. Sabelli (T), 90' Maripan (T)
Sassuolo - Roma 0-1
16' Dybala
Fiorentina - Bologna 2-2
25' Castro (B), 52' Cambiaghi (B), 74' rig. Gudmundsson (F), 90' + 4 rig. Kean (F)
Lazio - Juventus 1-0
9' Basic
CLASSIFICA
1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juventus 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Paz (Como), Pulisic (Milan), De Bruyne (Napoli)
3 reti: Bonny, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Anguissa (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli (28 ottobre, 18.30, DAZN)
Atalanta - Milan (28 ottobre, 20.45, DAZN)
Como - Hellas Verona (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Juventus - Udinese (29 ottobre, 18.30, DAZN)
Roma - Parma (29 ottobre, 18.30, DAZN e Sky)
Bologna - Torino (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Genoa - Cremonese (29 ottobre, 20.45, DAZN)
Inter - Fiorentina (29 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Sassuolo (30 ottobre, 18.30, DAZN)
Pisa - Lazio (30 ottobre, 20.45, DAZN e Sky)
