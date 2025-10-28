Padova, Andreoletti: "Noi gli unici a giocare 3 gare in 6 giorni. Ma non voglio alcun alibi"

“Non voglio alcun alibi, ma obiettivamente siamo gli unici a giocare tre gare in sei giorni. Anche lo Spezia ha giocato 24 ore prima di noi e in questo frangente sono ore preziosi e importanti. Siamo una squadra che spende tanto per stare dentro in questa B, ergo dobbiamo recuperare più energie possibili”. Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti nel corso della conferenza stampa in vista della sfida allo Spezia parla così del calendario della squadra veneta: “Domani ci attende un passaggio importante per la nostra crescita, spero faremo esperienza. In ogni gara cerchiamo di imparare dai nostri errori, cercando di prendere meno bastonate possibili”.

Spazio poi all’analisi della squadra: “Siamo sempre stati in partita contro chiunque e questo mi conforta perché vuol dire che possiamo stare in Serie B e non è scontato per come siamo partiti. Abbiamo diversi giocatori all’esordio, oltre a me stesso, Sgarbi e Perrotta sono i più esperti in questa categoria e ci sta che in certe letture siamo penalizzati. - prosegue Andreoletti come riporta Trivenetogoal.it - In Serie B se sbagli mezza volta ti puniscono. Contro la Juve Stabia nell’unico momento in cui siamo andati a prendere un po’ più alti gli avversari abbiamo perso un duello. La differenza è proprio in questo aspetto”.

Andreoletti si concentra poi sul possibile turn over: “Cambieremo qualcosa, è inevitabile, i dubbi ci sono e ricordo quando presi una lavata di capo per averne cambiati cinque contro il Renate. Ma c’è l’esigenza di energie fresche pur mantenendo determinati equilibri. Sono soddisfatto del mio gruppo e mi spiace non riuscire a dare spazio a qualche ragazzo come Seghetti, Villa o Ghiglione. Abbiamo alternative e non mi posso lamentare dal punto di vista numerico. - prosegue il tecnico biancoscudato – Pastina torna fra i convocati, mentre per quanto riguarda Baselli puntiamo ad averlo a disposizione la prossima settimana. Sono invece sempre out Papu Gomez e Silva”.

Infine uno sguardo allo Spezia: “Non sottovalutiamo la squadra di d’Angelo, ma sono tranquillo perché questi ragionamenti non ci appartengono. Sono una squadra viva, come si è vista anche ad Avellino, in compenso ci sono altre partite in cui ha raccolto meno di quanto meritasse e dispone di una rosa importante. Con lo Spezia non basterà difendersi, ma dovremo avere una gestione più qualitativa della palla”.