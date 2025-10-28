Roma da Scudetto? Totti: "Dipende da loro. L'obiettivo resta tornare in Champions"

Francesco Totti nella sua lunga intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato anche della Roma e della possibilità che i giallorossi lottino per la prima posizione: "Dipende da loro, non è semplice perché per me ci sono 2-3 squadre più forti della Roma. L'obiettivo principale è tornare in Champions, poi se a 7-8 domeniche sei lì allora è diverso. Noi facevamo 3-4 gol a domenica, eravamo un rullo compressore".

Dybala è tornato decisivo per la Roma?

"Gioca da falso 9, è uno dei più forti che ci sia a Roma, fa la differenza, la novità sarebbe dare continuità. Spero possa fare così tutte le domeniche".

Ora ci sono problemi?

"Ci sono due tipologie di giocatori diversi. Noi ne avevamo 3-4 di grande spessore, loro hanno grandi giocatori che devono ancora carburare. Spero possano fare grande la Roma".

