Foggia, la 'Curva Sud' diserta la gara di Potenza: “Giornata di memoria, non di festa”

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com
Luca Bargellini
Oggi alle 11:19Serie C
Luca Bargellini

La Curva Sud dello 'Zaccheria', cuore pulsante del tifo del Foggia ha comunicato ufficialmente, riporta AntennaSud, la decisione di non partecipare alla trasferta di Potenza, in programma sabato 2 novembre alle ore 14.30 e valida per l’undicesima giornata di campionato.

Una scelta dal profondo significato umano e simbolico, maturata alla vigilia della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. I tifosi rossoneri hanno infatti deciso di dedicare quel giorno al ricordo dei “quattro angeli”, i giovani supporters tragicamente scomparsi in un incidente stradale mentre facevano ritorno da una partita proprio a Potenza.

“Una città in cui il ricordo dei 4 angeli è ancora vivo nel cuore della sua gente, una città in cui aleggia una nube di profonda amarezza per i fatti successi a Potenza; l’insensibile destino che accompagnò i figli di Foggia quel giorno, oggi ha voluto che la gara con il Potenza si disputasse proprio nel giorno della commemorazione dei defunti”, si legge nella nota della Curva Sud.

Gli Ultras evidenziano come la data dell’incontro non possa e non debba rappresentare “una giornata di tifo o di festa”, ma piuttosto un momento di raccoglimento, memoria e silenzio per rendere omaggio a chi non c’è più, ma continua a vivere “nei nostri cuori, nei nostri cori e nella nostra curva”.

Il comunicato si conclude con un invito rivolto all’intera tifoseria: “Invitiamo tutti i fratelli rossoneri a unirsi spiritualmente a noi in questa scelta, affinché il ricordo dei nostri angeli resti più forte di qualsiasi partita".

La chiusura è semplice e toccante: “Per loro. Per sempre. – La Foggia Ultras”.

