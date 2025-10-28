Serie B, 10ª giornata: Spezia-Padova visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del prossimo weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Spezia-Padova, match di domani sera valido per il decimo turno del torneo cadetto in programma alle ore 20:30.
SERIE B, 10ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre
Ore 20:30 - Cesena-Carrarese
Ore 20:30 - Empoli-Sampdoria
Ore 20:30 - Frosinone-Virtus Entella
Ore 20:30 - Palermo-Monza
Ore 20:30 - Pescara-Avellino
Ore 20:30 - Reggiana-Modena
Mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro
Ore 20:30 - Spezia-Padova
Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol
Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 17
Cesena 17
Palermo 16
Frosinone 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14
Venezia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Padova 12
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Empoli 10
Catanzaro 9
Bari 9
Pescara 7
Spezia 6
Sampdoria 6
Mantova 5
