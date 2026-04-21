Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: sono 3 i calciatori squalificati per la 34^ giornata
Sono tre i calciatori di Serie A squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 33^ giornata. Di seguito i nomi e le motivazioni:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COELHO OLIVEIRA Tiago Gabriel (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
KARLSTRÖM Jesper (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PONGRACIC Marin (Fiorentina): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).
Queste invece le società multate per comportamenti dei propri tifosi:
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una lattina che cadeva nella "zona cuscinetto" e per avere, inoltre lanciato due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.