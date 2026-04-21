Ufficiale West Ham, Karren Brady lascia dopo 16 anni: "La Conference il momento più speciale"

Karren Brady ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dal ruolo di vicepresidente del West Ham, mettendo fine a un’esperienza durata ben 16 anni. Nel suo messaggio di commiato, la Baronessa ha sottolineato il valore umano e professionale del percorso vissuto: "È stato un privilegio lavorare con il consiglio, la dirigenza, i giocatori, lo staff e i tifosi del West Ham. Abbiamo raggiunto traguardi straordinari, ma il momento più speciale resterà sempre la vittoria della Conference League (vinta contro la Fiorentina, ndr), un ricordo che porterò con me per sempre".

Durante il suo lungo mandato, Brady è stata una figura chiave nella trasformazione del club, guidando in particolare il complesso trasferimento allo London Stadium, oggi casa degli Hammers con una capienza di oltre 60.000 spettatori. Sotto la sua gestione, il club ha consolidato la propria base di tifosi, superando i 50.000 abbonati e affermandosi tra le realtà più seguite della Premier League. Guardando al futuro, Brady continuerà a dedicarsi ai suoi numerosi impegni nel mondo degli affari e delle istituzioni, incluso il suo ruolo alla House of Lords, oltre alla partecipazione al noto programma televisivo The Apprentice.

Parole di grande riconoscenza sono arrivate anche dai vertici del club. Il co-presidente Daniel Křetínský ha evidenziato come il contributo di Brady sia stato "fondamentale per la crescita del club", citando operazioni chiave come il contratto per lo stadio e la cessione record di Declan Rice. Sulla stessa linea anche David Sullivan, che l’ha definita "una leader eccezionale". Si chiude così un capitolo importante nella storia recente del West Ham, segnato da crescita, stabilità e ambizione.