TMW Spalletti il nome di Comolli e Chiellini per la Juventus. Poi Mancini e Palladino: il punto

Prosegue la ricerca della Juventus per il sostituto di Igor Tudor sulla panchina bianconera e vanno avanti i contatti con l'ormai ex commissario tecnico Luciano Spalletti per provare ad arrivare a un accordo che però non appare ancora così semplice, dato che ballano le date della durata del vincolo, che la Juve vorrebbe maggiormente legato al termine della stagione attuale con casomai conferma legata al raggiungimento di dati risultati e il tecnico vorrebbe invece più certa.

Il nome di Luciano Spalletti, comunque, rimane in cima alla lista dei candidati anche e soprattutto per via della volontà condivisa da parte dei dirigenti Damien Comolli e Giorgio Chiellini. I due vogliono Spalletti, è il loro nome e magari potrebbe essere proprio questo a spingere a venirsi incontro sulle angolature.

La prima alternativa a Spalletti si chiama Roberto Mancini, anch'esso con un trascorso da selezionatore, e profilo in particolare sponsorizzato da Chiellini. Più defilato invece Raffaele Palladino: l'ex tecnico della Fiorentina rimane comunque in corsa, anche se risulta più indietro rispetto sia a Spalletti che a Mancini. Almeno per il momento, con una situazione che però è in continua evoluzione.