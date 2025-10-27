Potenza, De Giorgio confermato (per il momento) in panchina. Monopoli e Foggia decisive
Nonostante una classifica che veda il Potenza in piena corsa per i playoff nel Girone C di Serie C, le due sconfitte consecutive incassate contro Benevento e Cosenza hanno messo in dubbio la permanenza di Pietro De Giorgio sulla panchina lucana. Esonero in arrivo? No, non ancora.
Stando infatti a quanto raccolto da Antenna Sud, la dirigenza rossoblù avrebbe deciso di andare avanti con l’attuale tecnico, che avrà comunque il compito di invertire immediatamente la rotta sfruttando la sfida di mercoledì in Coppa Italia contro il Monopoli e il successivo impegno di campionato al 'Viviani' contro il Foggia.
