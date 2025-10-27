TMW Genoa, Sucu: "Non vedo perché devo andare in panico. Arriveremo all'obiettivo"

Il presidente del Genoa Dan Sucu ha parlato con la stampa a margine dell'assemblea degli azionisti rossoblù "La maggior parte delle decisioni risalgono allo scorso anno, andiamo nella direzione giusta. Siamo un’attività sportiva al 100%, il valore principale è vincere sul campo. Non abbiamo un altro focus al di fuori di arrivare al nostro obiettivo. Noi abbiamo un unico piano, quello deve andare bene e in avanti. Onestamente sono un po' deluso dal nostro risultato di ieri che è arrivato dopo risultati diversi da quelli che speravamo. La fortuna non è con noi al momento. In ogni attività, sia economica che sportiva, se non c’è il focus le cose non vanno bene".

La squadra non ha ancora vinto in campionato. Che idea si è fatto?

"Avevo visto in Romania periodi difficili, è chiaro che là vogliamo rimanere nei primi tre e se va male arrivi quinto o sesto. Ora che siamo qui all’ultimo posto è una novità anche per me. Io ho imparato ad essere manager di uomini e persone, ho grande fiducia nella squadra e nel nostro allenatore: sono sicuro che arriveremo al nostro obiettivo. Non vedo perché devo entrare nel panico. Vedo una squadra che gioca bene e che ha una marea di occasioni, anche negli ultimi minuti di ieri. Anche al Rapid è accaduto lo stesso".

