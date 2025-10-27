Ufficiale Picerno, innesto d'esperienza fra i pali: ha firmato l'ex Parma Marcone. Il comunicato

Come anticipato il Picerno ha deciso di rinforzare il proprio reparto dei portieri con un innesto d'esperienza che nella passata stagione ha fatto parte per sei mesi della rosa del Parma in Serie A. Si tratta del trentaduenne Marcone, italo-rumeno che vanta una lunghissima militanza in Serie C. Questa la nota del club rossoblù:

L’AZ Picerno comunica di aver ingaggiato il portiere classe 1993 Richard Marcone.

Estremo difensore di grande esperienza, Marcone nella scorsa stagione ha fatto parte della rosa del Parma Calcio, militando in Serie A da gennaio fino al termine del campionato. Un percorso che testimonia la sua affidabilità e la considerazione di cui gode nel panorama professionistico.

Nel corso della carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Trapani, Vicenza, Potenza, Avellino, Ternana e Turris, accumulando un importante bagaglio di presenze e maturità sportiva. Portiere di personalità e spessore, svincolato, arriva a Picerno per mettere la sua esperienza al servizio del gruppo e contribuire alla crescita della squadra.

«Marcone rappresenta il profilo che cercavamo. – ha dichiarato il direttore generale Vincenzo Greco - È un professionista serio, con esperienze significative e la giusta mentalità per inserirsi subito nel nostro contesto. Siamo convinti che possa darci un apporto importante sia in campo che nello spogliatoio».