Fattori sulla Fiorentina: "Il pareggio con il Bologna è devastante per il futuro"

Sauro Fattori, ex allenatore e calciatore, nel suo consueto intervento a Radio FirenzeViola , ha parlato del momento della Fiorentina, reduce dal pareggio in rimonta contro il Bologna: "Io ho paura che questo pareggio sia devastante per il futuro, perché non ci mette davanti al problema. Ricordiamoci che ieri l'abbiamo recuperata, ma non vedo futuro con questo allenatore. I giocatori non giocano contro l'allenatore, però c'è qualcosa che non va, si vede da come viene gestito il finale di ieri, come se fossimo un'armata Brancaleone. Dobbiamo essere obiettivi, ieri ci hanno aiutato. Ieri per Pioli è arrivato il capolinea, ha fatto entrare Sabiri… Vedo una situazione che al momento non ha via d'uscita, succede anche ai grandi allenatori di non trovare l'alchimia con l'ambiente. E' successo sia al Bayern Monaco sia al Napoli con Ancelotti. Questo andamento rischia poi di diventare un meccanismo, che finisce per far diventare normale la sconfitta o il pareggio.

De Gea quando ieri dice che se non annullavano il 3-0 la partita poteva finire 6-0 dimostra di non avere fiducia nel progetto, ma non perché non ci credono come giocatori, ma perché si sentono senza armi. Io non capisco Pioli nelle sue conferenze, perché dice sempre che si gioca bene, però non vinci mai, nonostante questo per lui resta tutto piatto. Ieri dovevano assegnare il rigore di Sabiri su Bernardeschi e annullare l'espulsione a Holm, ciò non è avvenuto, quindi siamo stati anche aiutati dall'arbitro. Detto questo io sono preoccupato per questo 2-2".