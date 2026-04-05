Alisson: "Giocavo poco e non mi aspettavo mi volesse il Napoli. Io come Kvara? Lo dirà il campo"

Alisson Santos, fantasista del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista a la Repubblica. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire dal trasferimento inatteso dello scorso gennaio: "Non mi aspettavo la chiamata del Napoli, giocavo poco allo Sporting. È una grande opportunità di vita e carriera. Sto facendo del mio meglio, imparo ogni giorno con un allenatore super e tanti campioni".

Sul rapporto con mister Antonio Conte l'ex Sporting ha aggiunto: "Mi ha aiutato fin dal primo giorno, spiegandomi cosa fare per dare il massimo". Poi, una battuta inevitabile sul big match col Milan, decisivo per la corsa Champions e forse anche per qualcosa in più: "Mi piacciono queste partite. Il Milan è forte, ma al Maradona è dura per tutti. Dobbiamo dare tutto per vincere".

E a chi lo paragona a Kvaratskhelia, Alisson risponde così: "So che Kvara ha giocato qui e lo ammiro molto, ma sarà il campo a dire se siamo simili. Io devo fare il mio percorso, umano e professionale".