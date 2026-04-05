Un minuto esatto e Lautaro fa esplodere San Siro: Inter-Roma è già 1-0
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Inter subito in vantaggio: Lautaro Martinez rientra e segna dopo un minuto esatto. Azione partita da un'impostazione di Akanji che ha servito in verticale Marcus Thuram, abile a saltare Ndicka e a servire un cioccolatino per il numero 10 che non ci ha pensato un attimo e ha battuto Svilar dal limite dell'area piccola di prima intenzione. Nerazzurri subito avanti e Roma chiamata a reagire immediatamente.
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