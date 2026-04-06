Serie A, la classifica aggiornata: Como sempre 4°, ma ora la Juventus può accorciare
Un punto per uno nel lunch match di Pasquetta della 31^ giornata di Serie A. Lo 0-0 che viene fuori al Bluenergy Stadium tra Udinese e Como non soddisfa realmente nessuno, di sicuro non fa felici i ragazzi di Fabregas, che adesso rischiano di vedersi avvicinare la Juventus a -1 in caso di successo dei bianconeri contro il Genoa, oggi alle ore 18. Il Como in ogni caso è sempre stabile al 4° posto e, in teoria, per raggiungere la Champions ha tutto nelle sue mani.
L'Udinese di Runjaic, invece, consolida l'11° posto, con 40 punti messi insieme in 31 partite: il Sassuolo è a +2, il Torino dietro viaggia a -4. I bianconeri del Friuli rimangono comunque abbondantemente distanti dalle posizioni più pericolose: il 18° posto è a ben 14 lunghezze.
La classifica aggiornata di Serie A
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Milan 63 (30)
3. Napoli 62 (30)
4. Como 58 (31)
5. Juventus 54 (30)
6. Roma 54 (31)
7. Atalanta 50 (30)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Sassuolo 42 (31)
11. Udinese 40 (31)
12. Torino 36 (31)
13. Parma 35 (31)
14. Genoa 33 (30)
15. Fiorentina 32 (31)
16. Cagliari 30 (30)
17. Cremonese 27 (31)
18. Lecce 27 (30)
19. Hellas Verona 18 (31)
20. Pisa 18 (31)
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