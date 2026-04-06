Fiorentina a lavoro verso la Conference: col Palace il turnover sarà ridotto al minimo

La Fiorentina di Paolo Vanoli, dopo il riposo di ieri successivo all'importantissimo successo sul Verona, in questo lunedì di Pasquetta torna in campo al Viola Park per la preparazione della sfida di giovedì contro il Crystal Palace, andata dei quarti di finale di Conference League.

I tre punti del Bentegodi hanno regalato un minimo di serenità a squadra e ambiente nell'ottica della corsa salvezza, con Kean e compagni ora a +5 dal terzultimo posto. Per questo motivo, l'idea di Vanoli sembra essere quella di ridurre al minimo il turnover per affrontare il Palace con i titolari. Spazio così a De Gea in porta, così come a Dodo a destra dopo l'assenza con gli scaligeri. A centrocampo ancora Fagioli in regia vista anche la squalifica nel prossimo turno di Serie A con la Lazio, con la probabile conferma di Ndour e la presenza di Albert Gudmundsson davanti (anche lui assente con la Lazio per squalifica). Da capire quali saranno le condizioni di Moise Kean, ma è possibile che tocchi ancora al centravanti azzurro con Piccoli inizialmente in panchina.