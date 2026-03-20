Udinese, Inler: "Zaniolo meritava di andare in Nazionale, gli abbiamo detto che non è finita"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Genoa al Ferraris. Queste le sue dichiarazioni: "Quando mancano i giocatori forti pesa un po’, ma abbiamo una squadra che può rimediare a questo. Vogliamo fare bene in ogni partita, soprattutto in questa ultima parte di stagione, dove l’anno scorso non abbiamo fatto bene: per farlo serve carattere e mentalità. I ragazzi lo sanno e devono lavorare ogni giorno, oggi è una bella dimostrazione".

Sulla non convocazione in Nazionale di Zaniolo: "Abbiamo parlato con Zaniolo, volevamo che andasse in Nazionale perché lo vedo ogni giorno e vedo il percorso che sta facendo. Merita, fa tanti sacrifici, gli abbiamo detto che non è finita, oggi ha un’opportunità di dimostrare. Secondo me ha fatto un passo in avanti molto positivo, non molleremo e gli daremo tutto il supporto necessario".

Sul Ferraris: "Giocare qua non è facile, serve la testa: bisogna essere sempre pronti e concentrati, provando a fare meno errori possibili. La fatica serve, ma l’aspetto mentale è più importante e si deciderà su questo".