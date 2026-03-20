Udinese, Inler: "Zaniolo tiene alla Nazionale. Non dobbiamo sentirci già salvi"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: "Ho detto alla squadra che non dobbiamo sentirci tranquilli in chiave salvezza, c’è un altro pezzo di stagione che va onorato al massimo contrariamente a quanto accaduto l’anno scorso. Ci sono obiettivi interni che danno grandi stimoli. Zaniolo? Abbiamo lavorato tanto per consentirgli di rendere al massimo, deve dimostrare ogni giorno le sue potenzialità e oggi deve scendere in campo con enormi motivazioni. Sicuramente era dispiaciuto perché tiene alla Nazionale, ma c’è ancora tutto il tempo per riprendersi quella maglia”. Ecco le formazioni ufficiali:

Genoa (3-4-2-1): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Messias, Vitinha; Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Baldanzi, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Masini. All. De Rossi

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, MIller. All Runjaic