Udinese, Karlstrom: "Lavorato bene in settimana, riscattiamoci"
Scelto negli undici titolari da mister Runjaic, ecco le dichiarazioni di Jesper Karlstrom prima della sfida tra Udinese e Cagliari, ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo fare meglio della scorsa partita, soprattutto a livello di intensità, nei duelli, nelle cose base. Abbiamo lavorato bene in settimana e sono sicuro che faremo una buona partita".
