Udinese, Inler: "Gruppo cresciuto e motivato, sono curioso di vederlo contro il Bologna"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, è stato tra i presenti in occasione dell'inaugurazione del Family Lounge all'interno del Bluenergy Stadium, uno spazio che offrirà svago e relax ai calciatori bianconeri, ma soprattutto alle loro famiglie quando loro saranno in campo. Intervenuto ai microfoni di Telefriuli, il dirigente ha parlato così della squadra: "È un gruppo molto motivato, con tanta esperienza sia nelle sconfitte che nelle vittorie".

Inler prosegue, spiegando che tra pochi giorni ci sarà la prova del nove contro una squadra in salute, vera autentica sorpresa dell'annata per la continuità che sta trovando: "Sono curioso di vedere i ragazzi sabato contro il Bologna: sarà una partita molto difficile per noi, però molto interessante e i giocatori sanno che anche loro possono fare una grande prestazione".

Infine conclude: "Il gruppo è cresciuto quest'anno. Ogni partita in Serie A è una battaglia, tutte le squadre lottano e anche noi dovremo farlo contro il Bologna per dare il massimo davanti ai nostri tifosi".